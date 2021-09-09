Рейтинг организаций социального обслуживания планируют создать в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рейтинг организаций, работающих в сфере социального обслуживания, планируют создать в Москве по принципу "звездности" в отелях. Об этом сообщил в четверг на IV Форуме социальных инноваций регионов заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Павел Келлер.

В ходе сессии "Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства в регионах России: инновации и перспективы развития" он отметил, что на данный момент наблюдается отсутствие единых подходов в оценке деятельности как организаций, так и персонала. По данным в презентации к его выступлению, сейчас в Реестре поставщиков социальных услуг Москвы в надомной форме значатся 37 государственных организаций, которые обслуживают более 100 тыс. человек, а также 18 негосударственных, охватывающих 3 тыс. человек.

"Мы, безусловно, будем выходить на гибридный механизм социального заказа и государственного заказа. Мы будем формировать определенный состав критериев, определять открыто их вес и разыгрывать места между негосударственными поставщиками по каждой форме социального обслуживания. При этом мы планируем в следующем году формировать рейтинг организаций для распределения мест, планируем его делать как аналог "звездности" в отелях", - сказал Келлер.

Заместитель руководителя департамента уточнил, что у каждого поставщика будет рейтинг, и он будет являться критерием распределения мест, будет влиять на возможность участия в принципе в этом процессе. Также для персонала будет проводиться профессиональный экзамен.

"Мы профессиональным экзаменом не собираемся подменять оценку компетенций. <...> Механизм нам необходим для теоретической проверки знаний работников, но при этом оценка компетенций не предусматривает оценку навыков. Нам нужно понимать, кто работает в реестре поставщиков, поэтому это будет некий профессиональный экзамен, и в реестре будут "работать" только те работники, которые его прошли", - добавил Келлер.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.