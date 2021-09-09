Терминал "Лавна" Мурманского транспортного узла запустят в декабре 2023 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Терминал "Лавна", который относится к Мурманскому транспортному узлу,должны запустить в декабре 2023 года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова по итогам совещания о ходе реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла.

"Рабочее движение по участку железнодорожной линии ст. Выходной - ст. Лавна и терминал "Лавна" должны быть запущены в декабре 2023 года. Актуализированная дорожная карта развития Мурманского транспортного узла должна быть представлена первому заместителю председательства правительства России в течение двух дней", - отметили в секретариате.

В рамках совещания АО "Центр развития портовой инфраструктуры" подтвердило готовность обеспечить грузовую базу в объеме 18 млн тонн с 2024 года по ставке $7,5 за тонну. "Между АО "ЦРПИ" и ООО "Морской торговый порт "Лавна" подписан соответствующий обязывающий договор на принципах take-or-pay. Комплексную поставку угля по договору обеспечат за счет собственной грузовой базы АО "ЦРПИ", а также за счет угледобывающих компаний ООО "УК Сибантрацит", АО "Стройсервис", группа TELF AG и EP Resources AG, заключивших с АО "ЦРПИ" договоры поставки", - сообщили в аппарате первого вице-премьера.

В совещании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Минтранса, Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития, РЖД, ГТЛК и грузоотправители.