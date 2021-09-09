В новой схеме Архангельской области по обращению с ТКО отказались от мусоросжигания

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Архангельской области с принятием новой территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами отказались от планов по вводу к 2024 году 14-и мусоросжигающих установок - инсинераторов, предусмотренному ранее действовавшим документом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В Архангельской области утверждена территориальная схема обращения с отходами. В новой редакции [документа] отказались от инсинераторов в количестве 14 штук", - говорится в сообщении.

При реализации новой территориальной схемы более 40% отходов в области будут перерабатываться для вторичного обращения. Предприятия по переработке ТКО в регионе построит "Российский экологический оператор" за счет федерального бюджета, после чего их передадут в собственность Архангельской области.

В новой схеме актуализировали перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются потребителями услуги по обращению с ТКО, оптимизировали потоки с учетом транспортной доступности и вместимости полигонов. По сравнению с предыдущим документом увеличили перечень контейнерных площадок: ранее их было предусмотрено порядка 6 500, теперь - 9 800.

В терсхеме определили цели до 2024 года: предполагается вывести из эксплуатации и подготовить к рекультивации 14 объектов размещения отходов, у которых исчерпали вместимость. В области планируется создать три новых опорных объекта по сортировке, компостированию и захоронению ТКО. В процессе сортировки будет осуществляться разделение отходов.

Предыдущую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами утвердили в Архангельской области в августе 2019 года.