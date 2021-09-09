Эксперт заявил, что инвестиционный налоговый вычет мало применяют на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный налоговый вычет применяется в Свердловской области узким кругом компаний во многом из-за того, что власти региона опасаются сильного сокращения бюджета. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель ГК "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству.

Инвестиционный налоговый вычет - это льгота, которая позволяет уменьшить налог на прибыль, а освободившиеся средства инвестировать в создание нового производства или модернизацию существующего. Льгота применяется в регионе несколько лет.

"Надо проявлять настойчивость и активность, чтобы инвестиционный налоговый вычет максимально расширялся. То есть, чтобы не 20-30 предприятий, которые участвуют в региональном инвестиционном проекте "Туризм" и нацпроекте "Повышение производительности труда", могли им воспользоваться, а 100-300 или любой плательщик по налогу на прибыль. Правда, это пугает региональный Минфин и миниcтерство экономики. Они берут размер инвестиций Свердловской области, допустим, это 300 млрд рублей было в прошлые годы, в пандемию чуть меньше, и применяют систему выпадающих доходов, и получается, что почти 60 млрд рублей наш региональный бюджет недополучит в результате налоговой льготы", - сказал он, уточнив, что в сфере туризма инвестиционный налоговый вычет достигает 90%, а во всех остальных сферах 50%.

Брызгалин добавил, что данные подсчеты не соответствуют действительности по ряду причин, например, не все инвесторы будут применять этот механизм. "Порядка 10 млрд максимум, по подсчетам, которые проводило деловое сообщество, может не попасть в какой-то год в бюджет Свердловской области. Но за счет того, что построят новые производства, будут созданы рабочие места, будет мультиэффект, потому что один бизнес потянет за собой развитие других бизнесов. Мне кажется, что эти 10 млрд окупятся в последующие года очень быстро", - отметил Брызгалин.

Также эксперт предложил предоставлять инвестиционный налоговый вычет компаниям, которые работают в рамках концессии. По его словам, законодательная база в регионе уже создана, осталась только "политическая воля". Кроме того, Брызгалин предложил предоставлять налоговые льготы крупному бизнесу в сфере туризма.

"Про региональный инвестиционный проект "Туризм". К нему доступ имеют только малые и средние предприятия, но малые предприятия можно вычеркнуть, у них налоговый спецрежим. Остается только средний бизнес. Крупный бизнес будет крупно экономить налоги, но и будет крупно создавать", - уточнил эксперт.