Число пассажиров на внутренних рейсах Пулково выросло на 42% летом 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Число перевезенных пассажиров на внутренних рейсах аэропорта Пулково летом 2021 года составило 5,2 млн, что на 42% больше, чем в летнем сезоне допандемийного 2019 года. За этот же период на 70% снизилось число обслуженных путешественников на международных линиях, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании-оператора Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"На внутренних рейсах обслужено 5,2 млн пассажиров (+42% к летнему периоду 2019 года). Самыми популярными направлениями лета по России стали Москва, Сочи, Симферополь, Калининград, Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск и Казань. На международных линиях обслужено более 0,8 млн пассажиров, что составляет 70% к такому же периоду 2019 года", - рассказали в пресс-службе.

На фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, лидерами среди направлений Пулково летом 2021 года стали Анталья и Стамбул в Турции, Ереван, Кишинев, Ташкент, кипрские Пафос и Ларнака, города Монастир и Энфида в Тунисе, а также Франкфурт-на-Майне.

Как отметили в пресс-службе, за период с 1 июня по 31 августа 2021 года аэропорт Пулково обслужил более 6 млн пассажиров, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В пиковые дни августа аэропорт Пулково обслуживал более 74 тыс. пассажиров в сутки.