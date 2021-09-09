Недельная добыча нефти в США упала до минимума с февраля

ТАСС, 9 сентября. Добыча нефти в США на неделе, которая закончилась 3 сентября, снизилась на 1,5 млн баррелей в сутки, до 10 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень недельной добычи с февраля 2021 года, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Средний уровень добычи нефти за последние четыре недели составил 11,075 млн баррелей в сутки.

США приостановили более чем на 90% добычу нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида", который обрушился на штат Луизиана 29 августа. Как следует из ежемесячного отчета EIA, Минэнерго США рассчитывает постепенно восстановить добычу нефти в заливе в течение сентября. В ведомстве также спрогнозировали добычу нефти в Мексиканском заливе в сентябре на уровне 1,2 млн баррелей в сутки и ее рост до 1,7 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2021 г.

Президент США Джо Байден подчеркивал, что регион, пострадавший от "Иды", является ключевым центром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Он также поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах США.