Вложения в рыбную отрасль в Калининградской области выросли в 1,4 раза

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Объем вложений в развитие рыбной отрасли в Калининградской области в 2021 году увеличили до 114,9 млн рублей с 79,5 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В регионе уделяется особое внимание развитию рыбохозяйственной отрасли. Основным инструментом оказания поддержки предприятиям <...> является государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса". На реализацию мероприятий госпрограммы за счет областного бюджета в 2020 году направлено 79,5 млн рублей (на поддержку строительства и модернизацию береговой инфраструктуры, прибрежной переработки, судов рыбопромыслового флота и на развитие аквакультуры). На 2021 год в бюджете области на эти цели предусмотрено 114,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Рыбохозяйственная отрасль - одна из ведущих в экономическом развитии Калининградской области. В регионе это одна из самых передовых и интенсивно развивающихся отраслей в России. За первое полугодие 2021 года объем добычи водных биологических ресурсов предприятиями региона составил 119,51 тыс. тонн, производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков - 165,3 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

Область представила свои достижения на Международном рыбопромышленном форуме выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Развитие отрасли представили деятельностью 15 компаний в сферах вылова и переработки рыбы, аквакультуры, производства орудий лова и оборудования, проектирования судов, судостроения и судоремонта. Особое внимание коллективного стенда региона уделили одному из ключевых направлений рыбопромышленного комплекса региона - судостроению. В области работает несколько площадок для строительства и ремонта как крупнотоннажных, так и малых судов для рыбопромыслового флота, действуют собственные проектные организации. Среди них - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", ООО "Строительство и ремонт малотоннажного флота", ООО "Аква-Экстрим" (судостроительные организации) и ООО "Адомат" (проектировщик). В регионе планируется построить порядка 20 промысловых судов.