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Отставки и назначения

Мишустин назначил двух заместителей председателя Фонда социального страхования

Эти должности займут Татьяна Суслина и Михаил Шульпин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился назначить Татьяну Суслину и Михаила Шульпина заместителями председателя Фонда социального страхования (ФСС) РФ. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Шульпина Михаила Николаевича заместителем председателя Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в одном из документов.

Другим распоряжением Мишустин назначил Татьяну Суслину на должность зампредседателя ФСС.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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