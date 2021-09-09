Мишустин назначил двух заместителей председателя Фонда социального страхования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился назначить Татьяну Суслину и Михаила Шульпина заместителями председателя Фонда социального страхования (ФСС) РФ. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Шульпина Михаила Николаевича заместителем председателя Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в одном из документов.
Другим распоряжением Мишустин назначил Татьяну Суслину на должность зампредседателя ФСС.