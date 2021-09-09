"Норникель" профинансирует издание книг и газет на языках коренных народов Таймыра

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" выделит средства на издание книг и поддержку газет, а также подготовку методических пособий на языках коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих на Таймыре. Соответствующее дополнительное соглашение, расширяющее утвержденный ранее документ о поддержке КМНС, было подписано в четверг в Москве, сообщили ТАСС в компании.

В сентябре 2020 года Ассоциация КМНС России, Ассоциация КМНС Таймыра и "Норильский Никель" заключили соглашение на сумму 2 млрд рублей, предполагающее поддержку коренного населения полуострова в различных направлениях. Соглашение было подготовлено на основе предложений представителей КМНС. Впоследствии объем финансирования мероприятий был увеличен еще на 100 млн рублей.

"Изменения в соглашение внесены на основании обращения Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. <...> Добавлен целый комплекс мероприятий, связанных с проведением в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В частности, предполагается выпуск ряда лингвистических и литературных изданий, поддержка газет на языках коренных народов, подготовка методических материалов для изучения коренных языков и некоторые другие мероприятия", - сообщили в компании, не уточнив сумму финансирования.

Дополнительное соглашение также предполагает финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном таймырском поселке Волочанка. Как пояснил журналистам вице-президент "Норникеля" по федеральным и региональным программам Андрей Грачев, подготовку документа инициировала Ассоциация КМНС Таймыра. "Задачи, которые ставились в первом соглашении, частично уже выполнены. Есть новые задачи, которые мы оговариваем с представителями коренных малочисленных народов Севера, и исходя из этих новых задач возникла необходимость изменения документа", - сказал он.

Председатель Ассоциации КМНС Таймыра Григорий Дюкарев отметил, что обновление документа продиктовано новыми предложениями населения полуострова. "Мы постоянно мониторим нужды конкретных общин, и в контакте с компанией меняем параметры отдельных пунктов наших договоренностей", - сказал он.