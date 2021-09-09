Инвестиции в центр ремонта рыбопромысловых судов в Архангельске составят 2 млрд рублей

ТАСС, 9 сентября. Объем инвестиций в создание центра судоремонта для рыбопромыслового флота в Архангельске составит около 2 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба администрации Архангельской области.

"Предполагаемый объем инвестиций в создание центра судоремонта оценивается в сумму порядка 2 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Автушенко с участниками ассоциации "Арктический рыбопромышленный кластер" в рамках деловой программы IV Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Участники ассоциации подтвердили заинтересованность в создании центра комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в порту Архангельск. "Принято решение о доработке первоначальной программы по созданию центра судоремонта. Причина - необходимость дополнения ее новыми важными мероприятиями, в том числе предусматривающими строительство железнодорожной ветки в порт, приобретение плавдока", - приводит пресс-служба слова Автушенко.

Центр обслуживания судов рыбопромыслового флота начали создавать в Архангельске в конце 2020 года. Проект получил поддержку Росрыболовства, он включает использование инструментов государственно-частного партнерства на базе Маймаксанского грузового порта АО "Архангельский траловый флот". Предполагается создание современной базы технического обслуживания, мощности которой позволят проводить не только механический ремонт, но и ремонт электронного оборудования судов с частичным изготовлением запасных частей. Также планируется восстановить разрушенные причалы, и, как было раньше, соединить порт с железной дорогой.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский 9 сентября в своем выступлении на форуме назвал создание центра судоремонта среди основных целей развития рыбной отрасли в регионе. "В этом направлении сделана работа, и уже сегодня суда приходят на обслуживание и ремонт в архангельский порт, - отметил губернатор. - И эту компетенцию мы собираемся развивать вместе с инвесторами, которые вкладывают в это деньги".

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.