Нацпрограмма водородной энергетики будет представлена правительству в декабре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики, в разработке которой принимают участие крупнейшие отечественные компании, будет представлена правительству России в декабре. Об этом сказал руководитель инвестиционного дивизиона ООО "УК "Роснано" Алишер Каланов в ходе сессии "Глобальные тренды декарбонизации: место водорода и точки роста для России" на Международной конференции по водородной энергетике в Санкт-Петербурге, сообщили в четверг в пресс-службе Группы "Роснано".

"Программа необходима для определения роли государства, бизнеса, науки и образования в формировании новой экспортно ориентированной отрасли, а также координации их действий. В состав рабочей группы для разработки программы вошли крупнейшие компании нефтегазовой отрасли и нефтехимии, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации и институты развития - всего около 30 компаний. Планируется, что в декабре мы презентуем программу правительству РФ и органам исполнительной власти, а старт ее реализации, в случае одобрения, планируется уже в начале следующего года", - приводит пресс-служба слова Каланова.

Комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики позволит в короткие сроки построить новую отрасль с существенным мультипликативным эффектом для российской экономики и отвечающей на внешнеэкономические вызовы.

Он добавил, что программа будет синхронизирована с целями и задачами плана мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года, концепцией развития водородной энергетики в РФ, а также работой Межведомственной рабочей группы по развитию в РФ водородной энергетики. Техническое задание на разработку программы согласовано с Минэнерго России, Минпромторгом России, Минэкономразвития России.

Каланов также рассказал о пилотном проекте по производству и экспорту в страны Европейского союза "зеленого" водорода. Он реализуется Группой "Роснано" совместно с компанией Enel в Мурманской области. Источником "зеленой" энергии станет ветропарк ПАО "Энел Россия", строительство которого находится в активной фазе. Проект является первым в России, в рамках которого производство "зеленого" водорода будет осуществляться на основе возобновляемых источников энергии. По предварительным оценкам, ежегодный объем производства составит около 12 тыс. тонн "зеленого" водорода. Планируется, что проект будет реализован к 2024 году.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.