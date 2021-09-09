В Египте сообщили, что поток туристов из РФ по сравнению с началом года удвоился

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число российских туристов в Египте летом удвоилось по сравнению с началом года, заявил в четверг в интервью ТАСС министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"Количество туристов за последние три месяца удвоилось по сравнению с началом 2021 года", - сказал он.

Халед аль-Анани сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопрос увеличения количества авиарейсов между двумя странами. "Я имел честь встретиться с Анной Поповой и провести продолжительную встречу с ее командой для обсуждения количества авиарейсов и [с тем, чтобы] поблагодарить ее и ее коллектив за оказанное доверие в возобновлении [рейсов], и [с тем, чтобы] увеличить количество рейсов на египетском направлении", - заявил он.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что менее 1% российских туристов, вернувшихся из Египта, заразились ковидом или обнаружили у себя симптомы этой инфекции, сообщил Халед аль-Анани.

"Этим утром я спросил у Анны Поповой, что с десятками тысяч туристов, которые вернулись из Египта? Они в добром здравии? Меня заверили, что менее 1% туристов, которые вернулись из Египта, были заражены [коронавирусом] или обнаружили симптомы", - сказал он.

Власти Египта договорились с отелями об оплате расходов заболевших ковидом туристов. "Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте. Если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире", - сказал он.

Рейсы из России

По словам министра, Египет надеется, что в ближайшее время число рейсов из России будет увеличено. "Я надеюсь на это, но мы не торопимся. Мы понимаем и уважаем решения других правительств, в частности, российского. Мы начали с пяти рейсов из России в неделю и увеличили их число до 15 рейсов к 27 августа. У нас аналогичное число рейсов из Египта", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Египет увеличить число рейсов из России в ближайшее время.

"Сейчас у нас есть разрешение на полеты из более чем 40 городов РФ, и я надеюсь, что это число позже вырастет еще, когда возобновятся чартерные рейсы. Но мы понимаем, что сейчас ситуация в мире очень критическая и приоритетом всех правительств, включая наше, является забота о здоровье населения и туристов".

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с начала 2021 года на египетских курортах отдохнули 240-250 тыс. российских туристов. До закрытия авиасообщения с курортными городами Египта в 2015 году республика ежегодно принимала 2,3 млн туристов из РФ.