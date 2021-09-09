Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,01% и на 0,59%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский рынок вновь перешел к снижению. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,59%, до 3 993,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,01%, до 1 726,37 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:24 мск уменьшился на 0,26%, до 72,88 рубля, евро - на 0,29%, до 86,20 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял 0,63% и торгуется в районе $72,2 за баррель.

Несмотря на то, что российский рынок торгуется в красной зоне и опускался ниже 4 тыс. пунктов, есть предпосылки к тому, чтобы 10 сентября будет продемонстрировано обратное движение, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Итоги сегодняшнего заседания Европейского центрального банка оказывают позитивное влияние на настроения инвесторов. Ставки остаются не выше текущих уровней. Также банк улучшил прогноз по росту ВВП еврозоны", - полагает эксперт.

Ключевым событием для российского рынка завтра станет заседание Банка России. По прогнозам "БКС Мир инвестиций", в случае улучшения настроений на локальном рынке, мы можем протестировать отметку в 4 100 пунктов по индексу Мосбиржи. Российский рубль, несмотря на неоднозначную внешнюю конъюнктуру, смог отыграть часть потери и завтра также будет торговаться вблизи отметки 73 рубля за $1, добавили в компании.

Рынок акций

Лидером падения стали бумаги сталелитейщиков (НЛМК: -4,1%; ММК: -3,4%; "Северсталь": -2,2%), которые скорректировались на фоне заявления правительства Китая. "Так, Китаем были введены очередные ограничения на производство стали, предназначенные для стабилизации рынка. Чтобы ограничить дисбаланс на внутреннем рынке, правительство начнет реализовать сталь из госрезервов", - пояснил ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Также снижались акции химпрома ("Фосагро" - на 2,3%; "Акрон" - на 2,6%). Сильно просели бумаги "Полиметалла" (-3,4%) после дивидендной отсечки. Бумаги горнодобывающих компаний показали разнонаправленную динамику, акции "Алросы" (-1,5%) и "Норильского никеля (-0,4%) по итогам торгового дня снизились. Нефтегазовый сектор в большинстве своем показал негативную динамику ("Роснефть" - на 1,5%; "Новатэк" - на 1,0%; "Лукойл" - на 0,4%).

При этом расписки TCS после трех дней снижения вышли в плюс и восстанавливаются к 6770 рублей. "Ближайшее сопротивление проходит по 6 896 рублей, и если бумага закрепится выше, рынок может двинуться к 7 тыс. рублей", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.