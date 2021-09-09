Эксперты заявили о сокращении мирового спроса на свежую рыбу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в структуру потребления рыбной продукции в мире, что потребовало от производителей быстрой реакции на изменения в сфере добычи, переработки и сбыта. Об этом шла речь на пленарном заседании IV Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, которое было посвящено влиянию пандемии на рыбохозяйственный комплекс.

"Пандемия привела к сбоям глобальной агропродовольственной системы, сокращению объемов выпуска рыбной продукции <...> Изменилась структура потребления - снизился спрос на свежую и охлажденную продукцию, в пик локдауна падение на отдельных рынках доходило, по экспертным оценкам, до 90%. Произошла трансформация поставок, увеличилась доля продукции длительного хранения и ее розничные продажи", - сказал на заседании руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Супермаркеты и заморозка

По словам руководителя Союза рыбаков Норвегии Кьелля Ингебригтсена, "все элементы рыбной промышленности пострадали из-за пандемии". Произошли сбои в цепочках поставок, задержки в кораблестроении, техническом обслуживании и ремонте, наблюдалась нехватка контейнеров для отгрузки, резко менялись цены. Из-за снижения спроса многие виды продукции упали в цене.

"Мы видели резкое снижение цен на многие продукты, например, цена на треску снизилась примерно на 30% с марта 2020 года до марта 2021 года. Другие продукты пострадали еще сильнее", - отметил Ингебригтсен.

При этом, по его словам, даже когда не работали рестораны, все равно был достаточно высокий спрос на морепродукты, но его было сложно прогнозировать, рос спрос на замороженную продукцию.

Министр рыболовства Фарерских островов Якоб Вестергорд отметил, что наибольшее влияние на экспорт оказало снижение спроса со стороны ресторанов общественного питания, особенно в Южной Европе, и рынков суши в Америке и Азии. "Производители стали переориентировать производство на растущий спрос со стороны супермаркетов. Это приносило им меньшую прибыль, но дало возможность не останавливать производство", - рассказал он.

Новые рынки для минтая

Большим испытанием для рыбопромышленников, как отметили участники форума, стало фактическое закрытие китайского рынка, что потребовало срочного поиска новых рынков сбыта.

"За полгода экспорт замороженного минтая из России упал на 80%, фактически ввоз минтая в Китай сократился в 4 раза, поставки продукции сегодня идут крайне медленно, в ограниченных объемах и только с использованием рефрижераторных контейнеров. При этом новая "коронавирусная" логистика увеличила затраты на доставку продукции в Китай в 2,5 раза", - сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

По его данным, потери российского минтаевого сектора оцениваются в 260 млн долларов. В Ассоциации считают, что сложившаяся ситуация должна стать стимулом для развития переработки рыбы на месте, и первые шаги к этому уже сделаны, в том числе с использованием механизма инвестиционных квот.

Как отметил на заседании министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, ограничения со стороны Китая подтолкнули к поиску новых рынков сбыта. "Значительные объемы были перенаправлены в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. Кроме того, отечественная рыба и рыбная продукция теперь поставляется в Мавританию и Новую Зеландию, но при этом мы продолжаем диалог с китайскими партнерами. Что касается расширения географии экспорта, за последние 4 года для российской рыбной продукции открыто 20 рынков по 23 видам продукции", - сообщил министр.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и продлится до 10 сентября. В нем принимают участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы - пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсуждают вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения.

ТАСС выступает официальным информационным партнером мероприятия.