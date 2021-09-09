Петербург и Республика Сербская будут развивать сотрудничество в туризме и здравоохранении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Республика Сербская (Босния и Герцеговина) планируют развивать сотрудничество в здравоохранении, туризме и молодежной политике. Дорожную карту, определяющую взаимодействие сторон на 2021-2023 годы, подписали губернатор Александр Беглов и председатель правительства республики Радован Вишкович, сообщили в четверг в пресс-службе Смольного.

"Республика Сербская - важный партнер Петербурга. У нас налажено продуктивное и динамичное взаимодействие", - привели в пресс-службе слова Беглова. Как отметили в администрации главы города, дорожная карта предполагает, что "стороны продолжат сотрудничество в сферах здравоохранения, туризма, образования, культуры, а также молодежной политики".

Губернатор напомнил, что на рынок Боснии и Герцеговины поставляются препараты для лечения онкологических заболеваний, произведенные в Санкт-Петербурге. Кроме того, петербургский онкологический центр и Университетский клинический центр Баня-Луки ведут совместную работу по раннему выявлению и лечению онкозаболеваний.

Вишкович рассказал, что в ближайшее время планируется подписание меморандума о сотрудничестве ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга" и Республики Сербской. Во время беседы также обсуждались сотрудничество в сфере энергетики и перспективы создания в Петербурге Торгового дома Республики. По словам Беглова, город готов оказать в этом необходимую поддержку. "Петербуржцы доверяют вашей экологически чистой продукции", - добавил он.

Отмечается также, что губернатор пригласил представителей Республики Сербской принять участие в Петербургском международном инновационном форуме и Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется проведение Дней культуры Республики Сербской в Санкт-Петербурге.