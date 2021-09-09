VEON разместил пятилетние евробонды объемом 20 млрд рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международная телекоммуникационная группа Veon (владеет "Вымпелкомом") разместила пятилетние евробонды на 20 млрд рублей под 8,125%, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения пятилетних еврооблигаций VEON объемом 20 млрд рублей и ставкой купона 8,125% годовых. Книга была переподписана более чем в два раза, на пике ее объем достиг 45 млрд рублей", - рассказал Андрей Соловьев.

По его словам, первоначальный ориентир доходности составлял 8,5%, однако существенный интерес инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые ориентиры до 8,375%, затем до 8,125-8,25%, финальная доходность выпуска составила 8,125%.