Программой туристического кешбэка с начала года воспользовались 1,6 млн россиян

Пандемия COVID-19

В Египте сообщили, что поток туристов из РФ по сравнению с началом года удвоился

Как заявил министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани, Египет надеется, что в ближайшее время число рейсов из России будет увеличено

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