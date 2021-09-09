Программой туристического кешбэка с начала года воспользовались 1,6 млн россиян

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей. Об говорится в сообщении Ростуризма.
"Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.