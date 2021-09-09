Власти выделят дополнительно 17 млрд рублей на новый участок трассы под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство России выделит дополнительно 17 млрд рублей на новый участок трассы М-4 "Дон" в обход города Аксая в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин, находящийся в четверг с рабочей поездкой в регионе.

"Сегодня мы приняли кардинальное решение на год раньше его [обход Аксая] его запустить. И для этого выделим дополнительно 17 млрд рублей. Такое решение принято, дано поручение", - сказал Хуснуллин. Он добавил, что реализовать проект планируется до 1 декабря 2023 года - на год раньше определенного контрактом срока.

По словам вице-премьера, также дано поручение ускорить работы на всех объектах, строительство которых выполняет Росавтодор. "Это несколько небольших объектов, но важных - и строительство моста, и строительство развязок. Минимум на два-три месяца, а где-то на пять-шесть месяцев объекты построят раньше, для этого дополнительное финансирование выделено", - отметил Хуснуллин.

По объемам дорожного строительства Ростовская область в 2021 году находится на втором месте в стране, отметил вице-премьер. Из федерального и регионального бюджетов на развитие транспортной инфраструктуры в 2021 году направили более 60 млрд рублей.

Обход Аксая - новый участок трассы М-4 "Дон", который является частью строящегося Ростовского транспортного кольца - кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Строительство обхода является частью федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" национального проекта "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры".

"Ростовское кольцо - очень интересный, очень важный для ростовчан проект. Это развитие и самого города, и снятие пробок внутри города, и развитие пригородных территорий, Ростовской агломерации, - отметил Хуснуллин. - Подробно обсудили возможности строительства замыкающего этапа. Будем изыскивать деньги. <…> Договорились, что проектирование не останавливается, чтобы у нас была уже готовая документация". Вице-премьер добавил, что строительство финального этапа потребует около 30 млрд рублей.

В ноябре 2020 года компания "Трансстроймеханизация" приступила к строительству нового участка трассы М-4 "Дон". Сообщалось, что в строительстве задействовали более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. Здесь появится новый четырехполосный скоростной участок автомагистрали, мосты через реки Дон и Аксай, три транспортных развязки со съездами, путепроводами, двумя надземными пешеходными переходами на пересечении с действующей трассой М-4 "Дон", подъездом к Новочеркасску и автодорогой Аксай - Большой Лог - Новочеркасск.