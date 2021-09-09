Путин: цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне 2021 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цена на российский природный газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года. Как сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин, такая договоренность была достигнута на его переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Он пояснил, что на встрече в Кремле удалось достигнуть договоренности "по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители". По итогам длительной дискуссии получилось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике, отметил российский лидер.

"Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - сказал Путин. Он подчеркнул, что цены на газ для Белоруссии на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции.

"Мы оставим для Белоруссии на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Белоруссии - $128,5 за тысячу кубов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко. "Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная", - добавил президент России.