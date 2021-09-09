Объем выплат по соцконтрактам вырастет в Пензенской области в 2022 году в 1,3 раза

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют увеличить объем выплат по социальным контрактам в 2022 году с 277 млн до 365 млн рублей. Об этом сообщил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан во время Форума социальных инноваций регионов в четверг.

"Предусмотрено по выплатам на социальные контракты 277 млн [рублей в 2021 году], за восемь месяцев 230 млн уже выплатили. Планируем, что на следующей год получим сумму больше, потому что к этой работе готовы", - сказал Качан.

Согласно информации на презентации врио министра, объем выплат в 2022 году составит 365 млн рублей. При этом, как уточнил Качан, государственной помощью за счет соцконтрактов охвачено 8 тыс. человек, или почти 5% бедного населения региона. Чаще всего за такой помощью обращаются многодетные семьи и женщины среднего возраста, добавил врио министра.

Социальный контракт - договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства. Так, государство предоставляет гражданину помощь (денежное пособие, социальное сопровождение, переобучение, содействие в трудоустройстве), а гражданин в свою очередь проходит переобучение, трудоустраивается или начинает собственное дело.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.