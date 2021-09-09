Путин заявил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. РФ и Белоруссия переходят к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве в четверг.

Российский лидер отметил, что сторонам удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

"И это позволило нам договориться о другом - договорится о том, что мы переходим к единой промышленной политике и к доступу к госзакупкам и госзаказу", - сказал Путин.