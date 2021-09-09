Россия снимет все ограничения по авиасообщению с Белоруссией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о решении Москвы снять все ограничения на авиационное сообщение между РФ и Белоруссией.

"Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруссии] пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии здесь вот, неподалеку от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта (между двумя странами - прим. ТАСС)", - сообщил глава российского государства на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с Лукашенко в Кремле.

"Вы мне об этом не говорили", - ответил белорусский лидер. "Я не говорил, вот сейчас ставлю вас в известность об этом", - пояснил российский президент, на что Лукашенко сказал: "Спасибо".

"До того как эти так называемые ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов - 201 рейс был в неделю, а сейчас 36. Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень до 200 с лишним полетов - это зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро, в том числе и потому, что, надеюсь, будут быстро и эффективно реализовываться те договоренности и те программы, о которых мы информировали", - отметил Путин. Ранее он сообщил, что Москва и Минск согласовали все так называемые союзные программы.

Российский президент отметил, что вопросы авиасообщения между РФ и Белоруссией обсуждались на прошлых переговорах лидеров: "В этот раз Александр Григорьевич вопрос не поднимал".