Объем кредитов России Белоруссии до конца 2022 года составит около $630-640 млн

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что общий объем кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около $630-640 млн.

"Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630 млн примерно, около 630 млн [долларов], 640 млн [долларов], может быть", - сказа российский лидер на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.

Также Путин рассказал о цене на российский газ для Минска. По его словам, на встрече удалось достигнуть договоренности "по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители", по итогам длительной дискуссии получилось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике.

"Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - сказал президент РФ.

В то же время, подчеркнул Путин, цены на газ для Белоруссии на 2022 год не будут индексироваться на уровень инфляции. "Мы оставим для Белоруссии на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Белоруссии - $128,5 за тысячу кубов [газа]", - пояснил президент РФ. "Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная", - добавил он.