Путин считает, что говорить о единой валюте России и Белоруссии рано

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Говорить о единой валюте России и Белоруссии рано, важно сначала наладить единую макроэкономическую политику. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

"По единой валюте мы согласны с этим [с тем, что говорить о ее появлении рано], и Александр Григорьевич согласился. Очень важно проведение единой макроэкономической политики. Первые шаги сделаны в этом, я уже говорил, что Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подход к более сложному и тяжелому снаряду", - сказал Путин.

Он отметил, что все решения надо принимать постепенно. "Это все в картах есть, в этих [союзных] программах. Там, действительно, видно будет", - добавил Путин.

Он привел в пример ситуацию в Евросоюзе, где страдают страны с более слабой экономикой. "Они могли бы что-то девальвировать в известной ситуации, они не могут, у них нет национальной валюты. А евро - крепкая валюта. И все, и что им делать? Только один способ - цены поднимать на все, а это чревато социальными тяжелыми последствиями", - пояснил президент РФ.

"Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать," - резюмировал Путин.

Лукашенко со своей стороны заметил, что центробанки РФ и Белоруссии изучали вопрос единой валюты, но "попросили <...> к этому вопросу пока не подходить". По словам лидера Белоруссии, центробанки считают, что государства пока не готовы к такому шагу. Лукашенко добавил, что к этому вопросу стоит вернуться позднее.