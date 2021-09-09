Чернышенко заявил, что Россия входит в тройку лидеров по доступности мобильного интернета

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия входит в тройку стран по низкой стоимости мобильного интернета. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета при его хорошем качестве", - сообщил вице-премьер, поздравляя работников сотовых компаний и пользователей мобильных устройств с 30-летием сотовой связи в России.

Он также отметил, что Минцифры оценивает телеком-рынок в 1,9 трлн рублей, а в Российской ассоциации электронных коммуникаций подчитали, что за последнее время вклад этого направления в экономику Рунета увеличился на 20%.

"Это говорит об интенсивном развитии сотовой связи в стране. Неудивительно, что число активных сим-карт составляет более 200 млн. За 30 лет в России появились стандарты 2G, 3G, 4G, а в 2024 году уже будут внедрены технологии 5G", - добавил вице-премьер.