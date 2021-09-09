Путин: страны с долгосрочными контрактами на газ из РФ покупают его дешевле при росте цен

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Страны, заключившие долгосрочные контракты на российский газ, могут "потирать руки", так как покупают его дешевле в условиях роста мировых цен на энергоносители. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в четверг в Кремле.

"На свободном рынке в Европе - $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам, - констатировал глава российского государства. - А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут гораздо более мягко".

"По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене, и те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заметил Путин.

"Иначе [им] пришлось бы платить по 650 [долларов за тысячу кубометров]. А "Газпром" в той же Германии продает по 220 [долларов за тысячу кубометров], во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что и "Газпром" заинтересован в таком положении дел, "это создает для него определенную подушку безопасности".

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе вплотную подбиралась к отметке $700 за 1 тыс. кубометров. При этом к концу торгов цена газа замедлила рост и остановилась на показателе $690 за 1 тыс. кубометров. Общий рост стоимости газа за день составил 1,83%.