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Пандемия COVID-19

Около 1,5 млн доз "Спутника V" выпущено на предприятиях Белоруссии

Об этом говорится в материалах пресс-службы правительства РФ к предстоящему 10 сентября визиту в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фармацевтические предприятия Белоруссии выпустили около 1,5 млн доз вакцины "Спутник V".

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Об этом говорится в материалах пресс-службы правительства РФ к предстоящему 10 сентября визиту в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"При содействии российской стороны в Белоруссии налажено промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На площадках [предприятий] "Белмедпрепараты" в Минске и "Белвитунифарм" в Витебске выпущено около 1,5 млн доз вакцины", - говорится в документах.

Пресс-служба правительства также отметила, что Россия и Белоруссия совместно противодействуют распространению коронавирусной инфекции. В частности, РФ направила в Белоруссию на безвозмездной основе 240 наборов тест-систем для проведения 24 тыс. исследований по выявлению инфекции.

Теги
БелоруссияРоссияПандемия COVID-19
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