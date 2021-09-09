Строительство завода по переработке сои и рапса началось в Липецкой области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вторую очередь завода по переработке масличных культур компании "Черноземье", которая входит в холдинг "Эксойл групп", начали возводить на территории особой экономической зоны "Тербуны" в Липецкой области. Мощности предприятия позволят перерабатывать 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки, создадут 350 новых рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Холдинг приступил к строительству второй очереди завода по переработке 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки. Здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Для обеспечения нового производства сырьем строится элеватор на 250 тыс. куб. метров хранения масличного сырья с последующим расширением до 330 тыс. куб. метров и возможностью одновременного приема двух видов масличных культур. Возводится маслобаковое хранилище с объемом хранения 18 тыс. куб. метров", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В закладке символического камня на месте строительства принял участие глава региона Игорь Артамонов, он отметил, что в особых экономических зонах Липецкой области сформирована благоприятная основа для успешной работы инвесторов, созданы выгодные условия для ведения бизнеса. "Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона", - добавил он.

Завод планировали построить к концу 2021 года. По данным пресс-службы, смещение сроков связано с тем, что основные поставщики - европейские компании из Италии, Испании, Франции - останавливали свой выпуск оборудования. Несмотря на эти сложности, производство на второй очереди завода планируется запустить в 2022 году, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, компания "Черноземье" построила первую очередь завода и элеватор в ОЭЗ "Тербуны" в 2016 году, инвестиции составили около 6,5 млрд рублей, в такую же сумму оценивалось возведение второй очереди производства. ОЭЗ создана в Тербунском районе в 2006 году на площади 992,2 га, всего в Липецкой области более 10 особых экономических зон регионального уровня.