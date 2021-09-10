Фигурант "списка Титова" Кубасов вернулся в Россию

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тринадцатый по счету участник "лондонского списка" бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов - вернулся в РФ. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Титова.

"К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня, 9 сентября, Михаил Кубасов благополучно прилетел в Москву", - говорится в сообщении.

Ранее Титов сообщал, что Кубасов получил гарантии Генпрокуратуры и следственных органов о неприменении ареста при возвращении в РФ.

Версия следствия

Уголовное дело в отношении Кубасова было возбуждено в марте 2018 года. С марта 2018 года он выехал на территорию Испании, с декабря 2019 года находится в Латвии, о чем следственному органу докладывал. В августе 2019 года ему заочно предъявлено обвинение.

По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов и иные соучастники, изучив документы, обнаружили сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-строй инвест" на 68 млн рублей и решили использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль" (аффилированного с Кубасовым юрлица). ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство.

Однако преступный умысел на хищение 68 млн рублей Кубасова и иных соучастников, по версии следствия, не был доведен до конца в связи с тем, что представитель ООО "Свиг" (бывший руководитель организации, которому ничего о задолженности перед ООО "Нортель" не было известно) обратился в полицию, по его заявлению было возбуждено дело.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.