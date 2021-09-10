Парламент Колумбии одобрил налоговую реформу, заменившую вызвавший протесты проект

БОГОТА, 10 сентября. /ТАСС/. Верхняя и нижняя палаты Конгресса (парламент) Колумбии в четверг одобрили налоговую реформу, которая позволит выделить дополнительные средства на поддержку населения в условиях пандемии.

Как сообщила в Twitter пресс-служба Палаты представителей парламента, инициативу поддержали 132 депутата из 166. В Сенате за реформу проголосовали 70 из 108 членов верхней палаты. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Ивану Дуке.

По замыслу составителей законопроекта, благодаря ему бюджет получит 15,4 трлн песо ($4 млрд). Реформа, в частности, предусматривает увеличение налогов для компаний с 30% до 35%. Полученные средства планируется потратить на программы социальной поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Крупнейшее объединение профсоюзов Колумбии раскритиковало реформу из-за того, что она не была вынесена на обсуждение общества. В знак протеста профсоюзы призывали граждан выйти на улицы 28 сентября.

В апреле правительство Дуке уже попыталось принять налоговую реформу, но она вызвала резкую критику общества. В стране начались протесты и беспорядки, в результате которых пострадали более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50. Президент отозвал законопроект и пообещал изменить его. В новой реформе нет пунктов, касающихся увеличения ставки НДС и расширения налогооблагаемой базы по налогу на зарплату.