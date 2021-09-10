"Известия": мошенники стали собирать данные пользователей под видом сотрудников госуслуг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники начали собирать персональные данные пользователей, представляясь сотрудниками службы поддержки госуслуг. Мошенники сообщают о взломе аккаунта в сервисе, пытаясь получить от пользователей необходимые для входа в личный кабинет сведения, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на занимающуюся борьбой с утечками данных компанию DeviceLock.

Мошенники объясняют звонок пользователю утечкой его данных и сообщают, что на жертву взят кредит, рассказал изданию гендиректор компании Юрий Томашко. После этого они пытаются узнать SMS-код для сброса пароля в сервисе, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта. Томашко сообщил, что за последнюю неделю в интернете зафиксировано около десятка таких жалоб, и каждый день появляется два-три новых сообщения.

Эта схема мошенничества, отмечает эксперт, особенно опасна, так как для нее требуются только персональные данные и номер телефона, которые в больших количествах и дешево продаются в даркнете. Томашко также заметил, что с помощью аккаунтов на госуслугах можно подать заявку на получение онлайн-займов. Кроме того, портал могут использовать, например, для регистрации на пользователя ИП или ООО и их дальнейшего использования в цепочке обналичивания денег, отметил заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко.

Томашко посоветовал пользователям госуслуг подключить двухфакторную авторизацию и уведомление о входе в личный кабинет, а также при возникновении подозрений в получении доступа к аккаунту посторонними сменить пароль, завершить все сессии и проверить выдачу электронных подписей и согласий на доступ к данным.

В "Ростелекоме" газете сообщили, что техподдержка госуслуг никогда не запрашивает пароли к личным аккаунтам пользователей. В Минцифры РФ посоветовали не проходить по ссылкам с неизвестных адресов и не оставлять там персональные или платежные данные. Издание также направило запрос в ЦБ.

В начале сентября количество жалоб на звонки от мошенников, представлявшихся сотрудниками госуслуг, выросло в два раза и достигло своего пика, сообщил аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев. По его словам, большое количество подобных жалоб фиксируется с июля.