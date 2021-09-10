Российский флаг подняли на первом дальневосточном краболове "Охотск"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония подъема флага на первом дальневосточном краболове "Охотск" состоялась в пятницу на заводе "Восточная верфь" во Владивостоке.

"Государственный флаг Российской Федерации на СРТМ (средний рыболовный траулер) "Охотск" поднять", - распорядился старший строитель кораблей отдела главного строителя АО "Восточная верфь" Евгений Карманов, вручив капитану судна документы о праве собственности и праве хождения под государственным флагом РФ.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, после сдачи "Охотска" в портфеле "Восточной верфи" остается пять краболовных судов, предназначенных для добычи живого краба и производства готовой продукции.

"Охотск" имеет длину 63,2 м, ширину - 10,6 м. Его водоизмещение составляет 1 586 тонн, объем перевозки живого краба - до 100 тонн. Это первое судно, построенное дальневосточными верфями по программе инвестиционных квот на добычу краба, и в целом первый российский краболов, построенный здесь.

АО "Восточная верфь" - одно из ведущих судостроительных предприятий Приморского края. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом Свободного порта Владивосток.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. По условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.