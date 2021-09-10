Акционеры "Русала" проголосовали против выплаты дивидендов и роспуска совета директоров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Русала" проголосовали против выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2021 года и досрочного прекращения полномочий совета директоров компании. Это следует из сообщения "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.

Против досрочного прекращения полномочий всех членов совета директоров было подано 60,0157% голосов, за прекращение - 29,7693%. За невыплату дивидендов было подано 62,02% голосов, против невыплаты - 31,9163%.

Голосование проходило 9 сентября на внеочередном общем собрании акционеров, которое было проведено по требованию второго крупнейшего акционера компании Sual Partners Виктора Вексельберга (владеет 25,61% "Русала").

Ранее совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2017 году.

В среду Sual Partners заявил, что обеспокоен систематическим нарушением прав миноритариев в "Русале" и настаивает на выплате дивидендов компании за I полугодие 2021 года. Sual также сообщил, что "Русал" "должен был и имел все возможности" выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов начиная с 2019 года, но не сделал этого. "Русал" заявил, что не согласен с претензиями, которые содержатся в заявлении Sual Partners.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейшим акционером компании с долей в 56,88% является En+ Group.