Ростуризм объяснил, почему продажи туров с кешбэком завершились досрочно

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Продажи туров с кешбэком приостановились, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком завершились, поскольку программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября", - сообщили в ведомстве.

Как напомнили в Ростуризме, изначально продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Ростуризм принял решение направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. После этого спрос на туры с кешбэком вырос на 15-20%.

"Туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики: на 1 государственный рубль пришлось 5 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия. При этом удалось поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, обеспечить увеличение собираемости налогов, сохранить рабочие места, привлечь внимание туристов к новым внутренним направлениям, включая регионы, наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений", - заключили в ведомстве.

9 сентября стало известно о том, что Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка. Всего прогрессий с начала года воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд руб., кешбэк составил 6,7 млрд руб.

16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы до 31 августа. Позднее этап был продлен до 14 сентября. Туристы могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.