Решетников: РФ готова поставлять водород в ФРГ с последующим транзитом в страны Европы

ТАСС, 10 сентября. Россия готова поставлять в Германию водород с последующим транзитом в другие европейские страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Решетников на встрече с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром.

"Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнеров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы", - приводит слова Решетникова пресс-служба МЭР.

Министр также подчеркнул, что РФ готова заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики вместе с другими странами, включая ФРГ. Кроме того, Решетников обратил внимание на успехи российско-германских отношений в контексте преодоления последствий пандемии коронавируса. Так, двусторонний товарооборот в 2021 году увеличился на треть, отметил глава МЭР.

В свою очередь фон Гайр выразил заинтересованность Берлина в диалоге с Москвой, в частности по теме водорода. Основной потенциал двусторонних отношений Германия видит "прежде всего в области совместной разработки экологичных и энергосберегающих технологий", добавил дипломат.

"Технологии энергопроизводства в ближайшие годы коренным образом изменятся. Эти преобразования мы хотим осуществлять вместе с нашими партнерами и стремимся к тесному сотрудничеству в том числе и с Россией. Очень важно, чтобы энергетическую политику и политику по защите климата мы формировали в их взаимосвязи", - цитирует фон Гайра пресс-служба МЭР.

9 сентября глава "Российского энергетического агентства" при Минэнерго России Алексей Кулапин, выступая на международной конференции по водородной энергетике International Hydrogen Conference заявил, что российский экспорт водорода может составить от 2 до 12 млн тонн к 2035 году, а к 2050 году может достигнуть от 15 до 50 млн тонн.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики. Одной из них вице-премьер назвал создание производства водорода, ориентированного на экспорт. По его словам, Россия могла бы занять около 20% на мировых рынках.