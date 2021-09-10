В ВОЗ заявили, что ожидают полного пакета документов по "Спутнику V" для оценки вакцины

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Россией будет представлен полный пакет документов по вакцине "Спутник V", после чего даст ей оценку. Об этом заявил в пятницу старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V", - сказал он. - Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур".

Бенеш обратил внимание, что ВОЗ активно вовлечен в ряд оценочных миссий. "Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации", - указал он.