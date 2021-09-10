Верховный суд Нидерландов перенес вынесение решения по делу ЮКОСа на 5 ноября

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Вынесение решения по делу ЮКОСа Верховным судом Нидерландов откладывается до 5 ноября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

Ранее вынесение решения было запланировано на 24 сентября, однако дата была перенесена. "Теперь решение ожидается 5 ноября", - сказала Тьердема.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в Окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - Апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Слушания по данному делу прошли в Верховном суде Нидерландов 5 февраля. Тогда адвокаты, представляющие российскую сторону, заявили, что арбитражные решения о выплате более $50 млрд должны быть отменены. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения Апелляционного суда Гааги.