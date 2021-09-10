Российские банки в августе увеличили полную стоимость кредита по картам до 30%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские банки увеличили полную стоимость кредита (ПСК, процентная ставка и другие платежи, включенные в кредит, - такие, как страховки и др.) по картам увеличилась в августе 2021 года на 2,6 процентного пункта, до 30%. Такое значение является максимальным с 2016 года, следует из статистики бюро кредитных историй "Эквифакс".

По сравнению с августом прошлого года рост показателя составил 7,4% пункта.

"Рост ПСК связан, очевидно, с увеличением ключевой ставки регулятором рынка. Подобный рост ПСК отмечается исключительно в сегменте кредитных карт. Можно предположить, что в недалеком будущем мы увидим рост ПСК по иным видам кредитования", - прокомментировали в бюро.

С точки зрения кредиторов гораздо проще повысить значение полной стоимости кредита по кредитным картам, на которое заемщик не обращает внимание, подписывая большое количество документов и рассчитывая погасить задолженность в течение грейс-периода, добавили в бюро.