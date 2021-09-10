Строительство "Северного потока -2" полностью завершили

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оператор проекта закончил укладку последней трубы "Северного потока - 2". Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

По данным "Газпрома", по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром" планирует начать поставлять газ по первой нитке "Северного потока - 2" с 1 октября, а по обеим ниткам трубопровода - уже к 1 декабря.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено.