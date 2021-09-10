"Русал" досрочно погасил часть кредита Сбербанка на сумму 27 млрд рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Русал" в августе 2021 года досрочно погасил часть кредита Сбербанка на сумму 27 млрд рублей, сообщила компания.

"Текущее погашение выполнено за счет свободного денежного потока компании по итогам первого полугодия 2021 года, существенная часть которого сформирована за счет полученных от "Норникеля" дивидендов", - сказал директор по финансам "Русала" Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

"Русал" владеет 26,4% "Норильского никеля".

Кредит, обеспеченный акциями "Норильского никеля", был привлечен в Сбербанке в 2010 году. Он состоит из двух траншей: долларового и рублевого. Текущий остаток задолженности "Русала" перед Сбербанком составляет $2,1 млрд и 79,5 млрд рублей. Дата окончательного погашения кредита - декабрь 2027 года.