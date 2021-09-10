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Туск назвал "Северный поток - 2" непростительной ошибкой, допущенной Германией

Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине, отметил бывший председатель Европейского совета

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал газопровод "Северный поток - 2" большой ошибкой, которую допустила Германия. Об этом он заявил в пятницу телеканалу TVN24.

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"Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов", - сказал он. "Это противоречит интересам ЕС в целом, уже не говоря о Польше или Украине", - добавил политик.

По утверждению Туска, в его разговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель она часто говорила, что знает, что "это [газопровод] плохо для Европейского союза".

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом, а Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

Теги
ГерманияТуск, Дональд
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