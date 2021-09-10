Монетный двор выпустит памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с ковидом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский монетный двор выпустит памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ совместно с Московским монетным двором - филиалом акционерного общества "Гознак" (ММД - филиал АО "Гознак") объявляет о выпуске новых нумизматических наборов с памятными монетами, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

В продажу в Торговый салон ММД - филиал АО "Гознак" - поступят два нумизматических набора ограниченного тиража: "РФПИ" и "Спутник V". В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла - нейзильбера - "Российский фонд прямых инвестиций" и "Центр имени Н.Ф. Гамалеи. Спутник V".

РФПИ - инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек, или половины населения Земли. В рамках международного продвижения вакцины "Спутник V" РФПИ заключил соглашения о производстве препарата с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.