Fitch: завершение строительства "Северного потока-2" - это геополитическая победа Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2" закончилось спустя три года, несмотря на политическое сопротивление со стороны США и ряда европейских стран. Завершение проекта можно рассматривать как геополитическую победу России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Завершение строительства "Северного потока - 2" - это геополитическая победа Москвы, проект был достроен, несмотря на негативное отношение к нему со стороны Еврокомиссии, ряда европейских стран и США. Помогла последовательная позиция Германии - Берлин, как и Москва, всегда подчеркивал, что трубопровод является коммерческим, а не политическим проектом", - сказал он.

Кроме того, запуск проект позволит снизить зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа. При этом сам транзит в каких-то масштабах продолжит функционировать, уверен Маринченко.

Выход на полную мощность

Как отметил эксперт, "Северный поток - 2" может заработать на полную мощность до конца этого года на фоне низкой заполненности европейских хранилищ газа.

"Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Но не исключено, что чтобы сподвигнуть "Газпром" к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть все же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года", - сказал Маринченко.

Маринченко также считает, что вопрос сертификации трубопровода, вероятно, может быть решен относительно оперативно. "Это вопрос недель, вряд ли месяцев", - полагает он.