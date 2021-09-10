Россельхознадзор обнаружил ГМО-кукурузу в Рязанской области

ТАСС, 10 сентября. Россельхознадзор выявил факт выращивания ГМО-кукурузы в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в ходе внеплановой проверки ООО "Малинищи" (Рязанская область, Пронский район) и последующих лабораторных исследований выявлен факт выращивания ГМО-кукурузы", - отмечается в сообщении.

Установлено, что предприятие использовало семена, купленные в 2019-2020 годах у компаний из Ростова-на-Дону, Москвы и Воронежской области. Кукуруза предназначалась в корм животным. По данному факту Россельхознадзором проводится расследование.

В Россельхознадзоре напомнили, что впервые ГМО-растения на территории России были выявлены ведомством в 2020 году. ГМ-последовательности обнаружены в рапсе, выращиваемом в Нижегородской области, сои - в Волгоградской области. Кроме этого, было предотвращены пять попыток экспорта ГМО зерна сои и рапса с территории Хабаровского края в КНР, Ставропольского края - в Республику Беларусь, из Республики Татарстан - в Иран. Еще два случая обнаружения ГМО выявлены в отправленном на переработку рапсовом жмыхе в Нижегородской и Тульская областях.

Кроме того, в 2020 году в Россельхознадзор поступили уведомления от Главного таможенного управления КНР об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения.

В ведомстве напомнили, что действующее законодательство запрещает выращивание в России растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии. "Однако описанные выше факты подтверждают, что ряд производителей нарушают этот запрет и используют семена непроверенной безопасности. Россельхознадзор обращает внимание руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации на запрет использования ГМО семян при посевах и необходимость принятия мер по их изъятию из оборота и уничтожения способами, исключающими возможность их дальнейшего использования", - заключили в Россельхознадзоре.