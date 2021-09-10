Мишустин прибыл в Минск на заседание Совета министров Союзного государства

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Белоруссию, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства. Планируется, что по итогам рассмотрения должны быть одобрены 28 союзных программ по экономической интеграции двух стран.

В заседании с российской стороны, как предполагается, примут участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, представители других ведомств.

Работа будет идти в государственной резиденции "Заславль" под Минском. В пресс-службе правительства Белоруссии пообещали, что о ее итогах Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко расскажут журналистам.

О задачах правительств РФ и Белоруссии на предстоящем заседании речь шла в четверг на переговорах в Кремле президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил российский лидер, на этой встрече были согласованы 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух государств, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

По словам Путина, на заседании Совета министров Союзного государства в Минске имеется в виду одобрить эти документы, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.