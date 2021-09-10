Бизнес в Приморье во время Восточного экономического форума заработал 1,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Туристическая и смежные отрасли Приморья в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) получили не менее 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Состоявшийся в этом году Восточный экономический форум стал хорошим подспорьем для туристической и смежных отраслей региона. По предварительным оценкам, эти несколько дней принесли в бюджеты всех уровней не менее 1,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального агентства по туризму Владимира Щура.

Он отметил, что ВЭФ является площадкой для привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру региона. В ходе форума глава региона Олег Кожемяко и руководитель корпорации "Туризм.рф" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие туристического потенциала.

Кроме того, в пресс-службе международного аэропорта Владивосток сообщили, что с 1 по 5 сентября аэропорт обслужил более 36 тыс. человек и 436 рейсов, включая регулярные и рейсы деловой авиации. Общий пассажиропоток в эти дни составил 36 606 человек. В среднем аэропорт обслуживал 7 320 пассажиров в сутки.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.