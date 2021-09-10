Apple отказалась восстановить аккаунт разработчика Fortnite в App Store в Южной Корее

ТАСС, 10 сентября. Корпорация Apple отказалась вернуть в свой магазин приложений App Store в Южной Корее учетную запись разработчика игры Fortnite от компании Epic Games, несмотря на принятый недавно в стране законопроект, по которому магазины приложений должны разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Мы поприветствуем возвращение Epic [Games] в App Store, если они согласятся играть по тем же правилам, что и остальные", - говорится в заявлении Apple, которое оказалось в распоряжении агентства. В Epic Games ранее сообщили, что попросили вернуть аккаунт разработчика Fortnite в App Store. "Epic намеревается перевыпустить Fortnite в iOS (операционной системе от Apple - прим. ТАСС) в Южной Корее, добавив оплату и от Epic, и от Apple в соответствии с новым южнокорейским законодательством", - отметили в Epic Games.

31 августа Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект, согласно которому магазины приложений, в том числе от Apple и Google, должны будут разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках.

В августе прошлого года Epic Games подала в один из американских судов антимонопольный иск против корпорации во главе с Тимом Куком после того, как обновленная версия Fortnite со встроенным механизмом оплаты была удалена из каталога App Store. По мнению Apple, игра позволяла обойти ее собственный платежный механизм, в котором предусмотрена комиссия в размере до 30%. В сентябре корпорация предъявила встречные судебные претензии к Epic Games, обвинив ее в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store.

В конце июля глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter раскритиковал Apple за ее позицию в споре с Epic Games. По его мнению, комиссия в App Store "де-факто стала глобальным налогом на интернет".