В Германии сомневаются в начале прокачки газа по "Северному потоку-2" к октябрю

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корреспондент ТАСС Антон Долгунов/. Газ по "Северному потоку - 2" вряд ли начнет прокачиваться с начала следующего месяца, как сообщали СМИ, так как для этого нужно получить еще несколько разрешений. Такое мнение выразил в ответ на запрос корреспондента ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Мне бы очень хотелось, чтобы трубопровод был как можно скорее принят в эксплуатацию, но эту дату я считаю нереалистичной. На следующие шаги, связанные с сертификацией, могут потребоваться недели или даже месяцы. Я полагаю, что прокачка может начаться уже в этом году, но не 1 октября", - сказал представитель Левой партии.

В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября.

Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на неназванные источники, что поставки газа по первой нитке якобы планируется начать с 1 октября, а к 1 декабря - по обеим ниткам.

Сроки начала эксплуатации в ответ на запрос корреспондента ТАСС не стали комментировать ни в федеральном Минэкономики, ни в региональном министерстве в земле Мекленбург - Передняя Померания, где находится финальная точка "Северного потока - 2". И там, и там сказали, что прогнозов давать не будут, и рекомендовали обращаться к оператору - компании Nord Stream 2 AG.

Какие юридические процедуры предстоит завершить

Nord Stream 2 должен соответствовать одному из базовых правил, по которому работают энергокомпании на европейском рынке. Это так называемый анбандлинг, или разделение компаний. Смысл в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать - для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы "Северный поток - 2" был завершен до 23 мая 2019 года, то это правило бы его не касалось.

Достроен он к тому моменту не был, но миллиардные инвестиции уже были сделаны - в Nord Stream 2 AG полагали, что это можно формально считать завершением проекта, но германский регулятор - Федеральное сетевое агентство - счел иначе и исключений для проекта делать не стал. По его мнению, под завершением следует понимать фактическое окончание укладки и строительства всех терминалов. Впоследствии на сторону регулятора встал местный суд, это означает, что правила анбандлинга обязательны и для Nord Stream 2. Оператор теперь имеет право подать иск в Федеральный верховный суд, но в компании пока лишь говорили о планах изучить решение суда и не сообщали о последующих шагах.

Чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС, оператор Nord Stream 2 AG уже в июне - то есть еще до решения суда - подал запрос в Федеральное сетевое агентство запрос на регистрацию в ФРГ независимого оператора транспортировки. В ведомстве в ответ на запрос ТАСС сообщили, что все еще изучают предоставленный пакет на наличие всех необходимых документов и лишь после этого начнут рассматривать заявку. "Пока нельзя сказать, будем мы ли запрашивать дополнительные документы и если да, то когда, - отметили там. - После этого у ведомства будет четыре месяца, чтобы подготовить проект решения. Затем он будет предоставлен Еврокомиссии для оценки".

Параллельно ведется процесс сертификации и на уровне земли Мекленбург - Передняя Померания. Тут речь уже идет о соответствии трубопровода техническим требованиям. Оценку проводит Горное управление города Штральзунд. Как сообщили корреспонденту ТАСС в правительстве земли, ведомство уже выдало "все необходимые для строительства и эксплуатации разрешения". "Не хватает лишь некоторых документов от сертифицированных специалистов, которые подтверждают техническую безопасность. Они должны поступить туда перед началом эксплуатации", - заявили в региональном кабмине. Там не сказали, когда именно ждут получения этих документов от Nord Stream 2 AG.

Фактор выборов и потребность в газе

Не секрет, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в последние годы поддерживала "Северный поток - 2" вопреки политическим разногласиям с Россией и требованиям оппозиции. Она называла проект европейским, а не российско-германским, неоднократно указывала на коммерческую составляющую, а политический аспект поднимала с другой стороны - Берлин хочет, чтобы параллельно с поставками газа по дну Балтийского моря сохранился и транзит через Украину. Уже через две недели в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых в стране появится новый канцлер, а Меркель уйдет из большой политики.

Право сформировать коалицию получит та партия, которая наберет наибольшее количество голосов, а лидер партийного списка станет новым главой правительства. Если отталкиваться от актуальных опросов, то большинство наберут социал-демократы с кандидатом в лице Олафа Шольца. Христианско-демократический и Христианско-социальный союз с Армином Лашетом стали бы вторыми, а самые рьяные противники "Северного потока - 2" - "зеленые" - третьими. Такой расклад сил подтверждают сразу несколько социологических институтов.

И Шольц, и Лашет говорили, что трубопровод нужно достроить, но в теории его можно будет остановить в случае возникновения угроз в области энергетической безопасности. Теперь нужно дождаться, как будет выглядеть следующая правящая коалиция, которая, вероятно, будет иметь другой взгляд на проект, нежели нынешнее правительство. Скорее всего, в новый кабинет войдут "зеленые", которые еще раз постараются затянуть начало эксплуатации. Партия уже говорила о планах создать в рамках нового кабмина министерство по делам климата с правом вето на все остальные инициативы правительства.

Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС немецкий политолог Александер Рар, "зеленые" действительно могут войти в кабмин, даже заняв второе или третье место на выборах, опыт работы в правительстве у них есть. "У них, конечно, отрицательное отношение к России, но в ходе коалиционных переговоров будет идти торг - кто какое министерство получит. "Зеленые" будут требовать для себя не пост министра иностранных дел, а пост министра финансов, а также они попытаются создать министерство климата. Они будут ориентироваться на то, чтобы получить влияние на экономические и финансовые проекты", - сказал Рар.

Германии сейчас нужно больше природного газа. ФРГ на пути к реализации масштабного проекта по переходу на альтернативные источники энергии - республика поэтапно отказывается от атомных электростанций и параллельно с этим выходит из угольной энергетики. Голубое топливо немецкой экономике необходимо на длительный переходный период, чтобы безболезненно для промышленности перейти на новые источники.