Эксперты назвали регионы России, где живет больше всего долларовых миллионеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московская школа управления "Сколково" оценила распределение долларовых миллионеров по регионам России по новой методике с использованием, в частности, косвенных показателей - наличие дорогого жилья и автомобилей, числа привилегированных клиентов банков. Согласно данным доклада (есть в распоряжении ТАСС), Московский регион лидирует, в стране есть регионы "скрытого богатства", а на деньги с территорий опережающего развития остаются в регионе.

"Мы решили исследовать связь между числом миллионеров в российских регионах и несколькими макропеременными (в частности, валовый региональный продукт; число люксовых автомобилей; число объявлений о продаже жилья дороже 10 млн. руб.)", - говорится в докладе.

Наибольшее число миллионеров, 104,5 тыс. в Москве и Московской области. Это 42% от их общего числа.13,3% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, около 4,5% в Краснодарском крае. При этом число богатых людей растет в Краснодарском крае, Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях, падает в Воронежской.

Регионами "скрытого богатства" авторы доклада называют Краснодарский край, Ростовскую область и Ставропольский край, где непропорционально высока доля люксовых автомобилей.

При этом на территорих опережающего развития (Крым, Калининградская область, Приморский край), согласно данным исследования, бенефициарами налоговых льгот в данных регионах является широкий круг лиц, а создаваемый благодаря им ВРП остается в регионе.

"Получившие преференциальный режим форпосты России на Тихом океане, Балтийском и Черном морях, демонстрируют высокий уровень деловой активности. Их доля в юридических лицах заметно опережает вес в иных показателях. При этом доля регионов в ВРП равна их доле в люксовых автомобилях", - говорится в докладе