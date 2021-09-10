В Кемерове открыли новый логистический центр крупнейшего ретейлера

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Новый логистический центр крупнейшей в Сибири торговой сети "Мария-Ра" площадью 28 тыс. кв. м построен в Кемерове, чтобы обслуживать свыше 500 торговых точек сети в Кузбассе и Томской области. Его открытие позволило создать более 1 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и поможет в диверсификации региональной экономики, сообщается на официальном сайте правительства Кемеровской области.

"Открытие в Кузбассе современного логистического центра одного из крупнейших ретейлеров России позволило создать в регионе более тысячи новых рабочих мест, причем набор сотрудников еще идет. Важно, что выиграют обычные покупатели: снижение затрат на логистику позволит расширить ассортимент, а также даст возможность максимально быстро поставлять товары в магазины торговой сети", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Инвестиции в проект оцениваются в сумму порядка 2 млрд рублей. Новый логистический центр расположен в непосредственной близости с федеральной автомобильной дорогой Р-255 "Сибирь", которая проходит через Кемерово и по территориям Новосибирской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края, что облегчает логистику товаров.

Складской комплекс оснащен цифровой системой голосового управления для сборки товаров, что значительно облегчает труд работников. Для комфорта персонала оборудованы комнаты отдыха и спортивные площадки, организовано бесплатное питание. Около 500 новых сотрудников уже приступили к работе в логистическом центре, еще практически столько же мест пока вакантны. Всего в Кузбассе в магазинах торговой сети трудоустроено свыше 5,5 тысяч человек.

Создание высокопроизводительных рабочих мест в несырьевом секторе - одна из задач программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В марте текущего года ее утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин для диверсификации региональной экономики. Сегодня в регионе добывается около половины всего российского угля и работают свыше 150 предприятий угольной промышленности.

Привлечение инвестиций в несырьевой сектор поможет снизить зависимость экономики и бюджетной системы Кузбасса от добычи угля и выполнить поручение президента - создать к 2026 году не менее 40 тысяч новых рабочих мест в отраслях экономики, не связанных с добычей угля.

Рынок труда

По данным Кемеровостата, за первое полугодие текущего года почти 6 тыс. жителей региона были трудоустроены на вновь созданные рабочие места на предприятиях региона, и это без учета рабочих мест, созданных субъектами малого бизнеса. Данные показатели почти вдвое больше, чем в 2020 году, когда за аналогичный период на новые рабочие места трудоустроились около 3,4 тыс. человек. Отмечается и рост уровня средней заработной платы в регионе. По итогам первого полугодия она составила свыше 46,6 тыс. рублей, что на 8,6% выше, чем в прошлом году.

Как пояснили ТАСС в Минтруде Кузбасса, на долю угольных предприятий в регионе сегодня приходится всего порядка 8% от всех открытых вакансий, тогда как общая потребность региона в кадрах составляет свыше 44 тыс. человек. Почти 6 тыс. вакансий открыты на обрабатывающих производствах, примерно по 5 тыс. - в здравоохранении, а также в торговле и строительстве. Что касается специальностей, то наиболее востребованы в регионе водители, машинисты, слесари, инженеры, врачи и младший медперсонал.

"Основные ставки делаем на развитие неугольных отраслей промышленности. Наиболее динамично сейчас развивается строительство, в эту сферу на новые рабочие места за полгода трудоустроилось 1 100 специалистов, тогда как годом ранее было принято только 113 человек. Нам требуются профессионалы высшего класса, чтобы работать на новых масштабных объектах, которые возводятся в Кузбассе. Наша основная задача сейчас - сделать рабочие места в Кузбассе высокомеханизированными, безопасными, современными, чтобы они были привлекательными для молодежи", - считает губернатор региона.

Созданию новых рабочих мест способствуют работа территорий социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР), поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе на уровне региона. Так, в Кузбассе действует закон по обнулению налоговой ставки для предпринимателей, работающих в научной, образовательной, производственной, социальной сфере, или предоставляющих бытовые услуги. Для работодателей, которые трудоустраивают людей через службу занятости, предусмотрены субсидии. Поддержать готовы и кадры. Для специалистов доступны программы бесплатного переобучения и повышения квалификации через службу занятости, в текущем году этой возможностью воспользовались уже около 3,9 тыс. человек.

"В рамках госпрограммы "Содействие занятости населения Кузбасса" обучение доступно для безработных граждан, незанятых пенсионеров, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Одновременно с этим при участии Минтруда Кузбасса реализуется обучение граждан в рамках нацпроекта "Демография" для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных, граждан предпенсионного возраста и старше, женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. Как правило, более 90% обучившихся находят применение полученным навыкам на рынке труда", - добавили в Минтруде Кузбасса.